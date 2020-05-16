Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 мая 2020 года увеличилось на 45 человек
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 мая 2020 года увеличилось на 45 человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 мая 2020 года
Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 16 мая 2020 года. За сутки выявлено еще 45 случаев коронавируса. В результате всего с начала пандемии Оперативный штаб Тюменской области зарегистрировал 1102 человека с подтвержденным диагнозом.
Еще 20 человек к этому моменту выздоровели. За весь период от недуга излечились 399 тюменцев. 696 пациентов еще получают лечение. 6 из них на поддержке аппаратов ИВЛ.
Среди новых случаев заболевания - 6 детей. 132 человека в обсерваторе (из них 2 детей)
За весь период пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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