16 Май 2020 2020-05-16T11:39:02+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 мая 2020 года увеличилось на 45 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 мая 2020 года увеличилось на 45 человек. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 мая 2020 года

Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 16 мая 2020 года. За сутки выявлено еще 45 случаев коронавируса. В результате всего с начала пандемии Оперативный штаб Тюменской области зарегистрировал 1102 человека с подтвержденным диагнозом.

Еще 20 человек к этому моменту выздоровели. За весь период от недуга излечились 399 тюменцев. 696 пациентов еще получают лечение. 6 из них на поддержке аппаратов ИВЛ.

Среди новых случаев заболевания - 6 детей. 132 человека в обсерваторе (из них 2 детей)

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 7 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU