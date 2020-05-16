2020-05-16T12:24:23+03:00
Общество

Тюменские вожатые к летним сменам готовятся дистанционно

«Вожатские сборы online» помогут опытным педагогам и новичкам
Анна Полякова
Поделиться:
Тюменские вожатые к летним сменам готовятся дистанционно Фото: pixabay.comТюменские вожатые к летним сменам готовятся дистанционно Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Представители областного детского центра «Ребячья Республика» надеются, что лето в загородные лагеря все-таки придет. Во всяком случае, вожатые вовсю готовятся к летней смене.

К новой летней оздоровительной кампании в Тюменской области подготовка идет в дистанционном формате. До 16 мая «Ребячка» реализовала программу «Вожатские сборы online» – чтобы помочь уже опытным вожатым вспомнить основные правила работы со школьниками, а новичкам – поскорее втянуться в процесс. 180 специалистов готовятся к смене. Вожатские сборы в электронном формате проводятся в группе центра в соцсети «ВКонтакте», а также в google-классе, Instagram, YouTube и Zoom.

Самыми популярными предложениями организаторов стали образовательные вебинары «Навигатор» на актуальные темы по подготовке отрядных «визиток» и по вожатским лайфхакам, а также рубрика «Ребячья беседка» – это общение в онлайне вожатского коллектива с приглашенными гостями.

С помощью современных онлайн-активностей организаторы сборов намерены заранее выявить лидеров лагерных смен. Так, например, участникам учебы нужно снять ролик для TikTok на темы «Моя первая смена», «Я – вожатый», «Типичный вожатый». Конкурс «Инстакадр» предполагает публикацию лучших снимков по летнему отдыху. Во время подготовке к смене проработают и решения непростых педагогических ситуаций, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск: погиб человек
Тюменским врачам, заразившимся коронавирусом, выплатят страховки
Тюменские вожатые к летним сменам готовятся дистанционно
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 мая 2020 года увеличилось на 45 человек
Ялуторовчанка стала лауреатом международного конкурса среди вокалистов
Посевная в Тюменской области пройдет в оптимальные агротехнические сроки
В Тюмени завели уголовное дело о заражении COVID-19 в гостинице
Четверых тюменцев, вернувшихся из Гоа, отправили на обсервацию
Актер театра и кино расскажет тюменцам, как использовать воспоминания в работе
На родине Петра Ершова открывают музей сказочного персонажа
В Тюменской области во время пандемии 200 пар женились без свидетелей
В Тюмень доставили вахтовиков из Якутии для проверки на коронавирус
Тоболяки научатся писать картины онлайн
Погода в Тюмени 16 мая: днем осадки не ожидаются
Глава фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» оценил меры поддержки предпринимателей, предложенные президентом
Воспитательную функцию государству могут вернуть правки в Конституцию РФ
Доступность и качество медицины отразят в обновленной Конституции РФ
В Тюмени скоро могут заработать салоны красоты
В школах Тюмени отменили выпускные экзамены
Ольга Ройтблат: «Поддержка семей с детьми очень важна»
Для тюменских строителей подготовили серьезный пакет мер поддержки
Банк УРАЛСИБ запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech 2020»
Тюменцам разрешили ходить на кладбища
Нижнетавдинская больница пополнилась новой медтехникой для подбора очков
Тюменских призывников поместят на карантин в воинских частях
В Тюмени крупно оштрафовали сеть мясных магазинов за неправильное хранение свинины
Молодому тюменцу, которого укусила гадюка, сделали переливание крови