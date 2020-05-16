Тюменские вожатые к летним сменам готовятся дистанционно

16 Май 2020 2020-05-16T12:24:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители областного детского центра «Ребячья Республика» надеются, что лето в загородные лагеря все-таки придет. Во всяком случае, вожатые вовсю готовятся к летней смене.

К новой летней оздоровительной кампании в Тюменской области подготовка идет в дистанционном формате. До 16 мая «Ребячка» реализовала программу «Вожатские сборы online» – чтобы помочь уже опытным вожатым вспомнить основные правила работы со школьниками, а новичкам – поскорее втянуться в процесс. 180 специалистов готовятся к смене. Вожатские сборы в электронном формате проводятся в группе центра в соцсети «ВКонтакте», а также в google-классе, Instagram, YouTube и Zoom.

Самыми популярными предложениями организаторов стали образовательные вебинары «Навигатор» на актуальные темы по подготовке отрядных «визиток» и по вожатским лайфхакам, а также рубрика «Ребячья беседка» – это общение в онлайне вожатского коллектива с приглашенными гостями.

С помощью современных онлайн-активностей организаторы сборов намерены заранее выявить лидеров лагерных смен. Так, например, участникам учебы нужно снять ролик для TikTok на темы «Моя первая смена», «Я – вожатый», «Типичный вожатый». Конкурс «Инстакадр» предполагает публикацию лучших снимков по летнему отдыху. Во время подготовке к смене проработают и решения непростых педагогических ситуаций, сообщает «Тюменская область сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU