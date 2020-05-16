Ялуторовчанка стала лауреатом международного конкурса среди вокалистов

16 Май 2020 2020-05-16T11:24:05+03:00

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Вокалистка из Ялуторовска Ксения Никитина признана одной из лучших на международном конкурсе. Она стала лауреатом III степени конкурса «Победный Май». В период пандемии конкурс проходил в дистанционном формате.

Воспитанница культурного центра «Арт-Вояж» участвовала в номинации «Вокальное искусство». Ксения занимается у педагога Светланы Березовской. Руководитель отмечена благодарственным письмом президента конкурса за высокие профессиональные качества и подготовку конкурсантки.

Отметим, что коллективы центра «Арт-Вояж» - постоянные участники дистанционных конкурсов и фестивалей. В мае ученицы Светланы Березовской также поучаствовали в масштабной акции «Синий платочек», сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU