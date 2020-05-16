2020-05-16T11:24:05+03:00
Общество

Ялуторовчанка стала лауреатом международного конкурса среди вокалистов

Состязания певцов проходили в дистанционном формате
Анна Полякова
Поделиться:
Ялуторовчанка стала лауреатом международного онлайн-конкурса среди вокалистов Фото: pixabay.comЯлуторовчанка стала лауреатом международного онлайн-конкурса среди вокалистов Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Вокалистка из Ялуторовска Ксения Никитина признана одной из лучших на международном конкурсе. Она стала лауреатом III степени конкурса «Победный Май». В период пандемии конкурс проходил в дистанционном формате.

Воспитанница культурного центра «Арт-Вояж» участвовала в номинации «Вокальное искусство». Ксения занимается у педагога Светланы Березовской. Руководитель отмечена благодарственным письмом президента конкурса за высокие профессиональные качества и подготовку конкурсантки.

Отметим, что коллективы центра «Арт-Вояж» - постоянные участники дистанционных конкурсов и фестивалей. В мае ученицы Светланы Березовской также поучаствовали в масштабной акции «Синий платочек», сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск: погиб человек
Тюменским врачам, заразившимся коронавирусом, выплатят страховки
Тюменские вожатые к летним сменам готовятся дистанционно
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 16 мая 2020 года увеличилось на 45 человек
Ялуторовчанка стала лауреатом международного конкурса среди вокалистов
Посевная в Тюменской области пройдет в оптимальные агротехнические сроки
В Тюмени завели уголовное дело о заражении COVID-19 в гостинице
Четверых тюменцев, вернувшихся из Гоа, отправили на обсервацию
Актер театра и кино расскажет тюменцам, как использовать воспоминания в работе
На родине Петра Ершова открывают музей сказочного персонажа
В Тюменской области во время пандемии 200 пар женились без свидетелей
В Тюмень доставили вахтовиков из Якутии для проверки на коронавирус
Тоболяки научатся писать картины онлайн
Погода в Тюмени 16 мая: днем осадки не ожидаются
Глава фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» оценил меры поддержки предпринимателей, предложенные президентом
Воспитательную функцию государству могут вернуть правки в Конституцию РФ
Доступность и качество медицины отразят в обновленной Конституции РФ
В Тюмени скоро могут заработать салоны красоты
В школах Тюмени отменили выпускные экзамены
Ольга Ройтблат: «Поддержка семей с детьми очень важна»
Для тюменских строителей подготовили серьезный пакет мер поддержки
Банк УРАЛСИБ запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech 2020»
Тюменцам разрешили ходить на кладбища
Нижнетавдинская больница пополнилась новой медтехникой для подбора очков
Тюменских призывников поместят на карантин в воинских частях
В Тюмени крупно оштрафовали сеть мясных магазинов за неправильное хранение свинины
Молодому тюменцу, которого укусила гадюка, сделали переливание крови