2020-05-16T11:49:35+03:00
Происшествия

В Тюмени завели уголовное дело о заражении COVID-19 в гостинице

Деятельность заведения приостановлена на 30 суток
Анна Полякова
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В Тюмени завели уголовное дело о заражении коронавирусом в гостинице Фото:В Тюмени завели уголовное дело о заражении коронавирусом в гостинице Фото:
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В Тюмени возбудили уголовное дело о заражении коронавирусом в гостинице «Искра». Очаг COVID-19 был выявлен в апреле 2020 года. В числе заболевших оказались сотрудники и постояльцы заведения.

Как отмечают в прокуратуре Тюменской области, массовое заражение произошло из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил во время режима повышенной готовности.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в заведении отсутствовали реальные меры дезинфекции. Так, например, не во всех комнатах была проведена вентиляция, номера находились в антисанитарном состоянии, граждане, подлежащие самоизоляции, свободно перемещались.

Ранее, 21 апреля 2020 года, Калининский районный суд постановил приостановить деятельность гостиницы на 30 суток. Одновременно материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

В результате уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание граждан».

ИСТОЧНИК KP.RU

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