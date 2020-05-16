Посевная в Тюменской области пройдет в оптимальные агротехнические сроки

16 Май 2020 2020-05-16T11:13:05+03:00

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На полях Тюменской области активно продолжается посевная. По данным регионального департамента АПК, к 13 мая зерновые и зернобобовые культуры заняли уже более 275 тысяч гектаров – это 34% от общей посевной площади. В минувшем году к этому же времени результат составлял 19%.

В лидерах держатся Заводоуковский городской округ, Ишимский, Упоровский и Казанский районы, где засеяно уже свыше 40% посевного клина. На 32 процента выполнили план ярового сева сельскохозяйственные предприятия и фермеры Тюменского района, общая площадь посева уже составляет почти семь тысяч гектаров.

Замначальника управления АПК столичного района Валерий Герасимов отметил, что посевные работы в этом году начались на 7 – 10 дней раньше обычного. Сегодня погодные условия располагают к тому, чтобы завершить кампанию в оптимальные агротехнические сроки.

Полностью выполнен план посева гороха, он взойдет на площади почти 400 гектаров. Пшеница займет более пяти тысяч гектаров земли. На площади более одной тысячи четырехсот га, что составляет 34 процентов плана, на сегодняшний день засеян ячмень. 125 гектаров уже занято овсом.

К проведению посевных работ хозяйства Тюменского района подошли основательно – приобрели необходимые материально-технические ресурсы. С начала текущего года предприятиями и фермерами района приобретена в общей сложности 21 единица техники, в том числе трактора, сеялки, культиватор и фронтальный погрузчик, сообщает правительство Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU