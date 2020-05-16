Четверых тюменцев, вернувшихся из Гоа, отправили на обсервацию

16 Май 2020 2020-05-16T09:18:35+03:00

Их доставили на 14-дневную обсервацию в санаторий «Градостроитель»

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Четверо тюменцев вернулись из Гоа. Рейс прибыл в 03:35 16 мая в Екатеринбург. На родину из Индии вернулись почти 300 российских туристов. Борт следовал с остановкой в Красноярске.

Среди пассажиров четверо – жители Тюменской области. Их доставили на 14-дневную обсервацию в санаторий «Градостроитель». Транспортировка организована при содействии Оперштаба Правительства Тюменской области. Люди проведут в карантине две недели, после тестирования коронавирус они отправятся домой.

На сегодня по-прежнему из-за коронавируса в России полностью закрыты регулярные и чартерные международные авиасообщения. Перевозчики выполняют только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о вахтовиках из Якутии, которые были доставлены «Градостроитель» вечером 15 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU