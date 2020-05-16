16 Май 2020 2020-05-16T09:15:24+03:00

Актер театра и кино расскажет тюменцам, как использовать воспоминания в работе Фото с личной странички Ильи Деля vk.com ("Бунтари", МХТ им. А.П. Чехова Фото: Галина Фесенко)

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Театральный центр «Космос» запускает регистрацию на вторую неделю онлайн-интенсива «Мельпомена в сети». Ее посвятят актерскому мастерству. Курс пройдет с 18 по 24 мая. Его проведет актер театра и кино, режиссер, номинант на премию «Золотая маска» Илья Дель.

На его счету более 24 работ в кино и 20 спектаклей, среди них фильм «47» Алексея Учителя, сериалы «Хороший человек» и «Содержанки» Константина Богомолова, постановка Shoot/Get Treasure/Repeat Дмитрия Волкострелова и Семена Александровского, иммерсивный спектакль «Черный русский» Максима Диденко и другие. Регистрация уже открыта, пройти ее можно по ссылке.

— В самоизоляции мы поднакопили энергию, пора выдохнуть ее. Выдох направим в поиск новых театральных свершений! Свершений дома, – отмечает эксперт.

Участникам своего интенсива он предлагает найти необычное в обыденных вещах и воспользоваться этим в работе. Например, сделать костюмерной шкаф с забытыми вещами, а пьесой – собственные воспоминания и наблюдения. Завершится курс онлайн-показом. Участники создадут его вместе с педагогом и представят 24 мая в 14.00 в группе «Космоса» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что онлайн-интенсив «Мельпомена в сети» стартовал 11 мая. Первой стала неделя хореографии с режиссером и хореографом Андреем Короленко. А сразу после курса актерского мастерства последует неделя сценической речи. Ее проведет актриса театра и кино, номинант на премию «Золотая маска» Татьяна Рябоконь. Регистрация откроется 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU