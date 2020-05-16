2020-05-16T08:56:59+03:00
Общество

На родине Петра Ершова открывают музей сказочного персонажа

Дом Иванушки Петровича Д. появится в селе Ершово
Анна Полякова
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На родине Петра Ершова открывают музей сказочного персонажа Фото: Мультфильм Конек Горбунок 1975 годНа родине Петра Ершова открывают музей сказочного персонажа Фото: Мультфильм Конек Горбунок 1975 год
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На родине Петра Ершова 19 июня откроется музей сказочного персонажа из «Конька-Горбунка» – Иванушки Петровича Д. Расположится он в селе Ершово Тюменской области, напротив храма Петра Столпника, в сибирской деревенской избе, со всей положенной утварью. В дальнейшем у дома будет разбит огород репы.

– Иванушка Петрович Д. – такое название выбрано не случайно. Именно так звали главного героя сказки «Конек-Горбунок», а что такое «Д», каждый додумает сам, – отметила директор Музея Петра Ершова Надежда Проскурякова.

Торжественное мероприятие пройдет с приглашением гостей только в том случае, если ограничительные меры к тому времени будут сняты. Если же режим самоизоляции продолжит действовать, музей откроет свои двери в режиме онлайн.

На открытие будут приглашены все местные Иваны. Гостей встретят женщины в русских народных костюмах с полными ведрами воды на коромыслах, потому что это хорошая примета. Первые посетители увидят пятое колесо у телеги, смогут положить семь горошков на одну ложку и отведать пирогов из блюдечка с голубой каемочкой, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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