2020-05-16T08:58:57+03:00
Общество

В Тюменской области во время пандемии 200 пар женились без свидетелей

Регистрация брака сейчас разрешается только в исключительных случаях
Анна Полякова
Поделиться:
В Тюменской области во время пандемии 200 пар женились без свидетелей Фото: pixabay.comВ Тюменской области во время пандемии 200 пар женились без свидетелей Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Тюменской области во время пандемии и ограничительных мер почти 200 пар не стали откладывать день свадьбы и решились на скромную регистрацию, не приглашая гостей.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства, с 1 апреля до 1 июня приостановлена государственная регистрация заключения и расторжения брака. Свадьбы разрешаются только в исключительных случаях, предусмотренных российским законодательством. Речь идет, например, о беременности, рождении ребенка, непосредственной угрозе жизни одной из сторон. При этом заключение брака придется производить лишь в присутствии молодоженов, без приглашенных в ЗАГС.

Как сообщает Управления ЗАГС по Тюменской области, в период ограничительных мер в регоне выдано 192 свидетельства о регистрации брака. 93 пары заключили союз в Тюмени, 34 – в Тюменском районе, по 13 – в Тобольским и Ишимском районах. Еще 5 – в Заводоуковском, 2 – в Ялуторовском районах. Свадеб не было в Бердюжском, Сладковском, Сорокинском, Уватском районах, сообщает «Вслух.ру».

Между тем государственная регистрация рождения ребенка продолжается в родильных домах Тюмени. Всего в апреле 2020 года в Тюменской области было выдано 1471 свидетельство о рождении. В Тюмени родилось 1 044 малыша, 99 – в Тобольском, 71 – в Ишимском, 34 – в Заводоуковском, 31 – в Ялуторовском, 7 – в Тюменском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени завели уголовное дело о заражении COVID-19 в гостинице
Четверых тюменцев, вернувшихся из Гоа, отправили на обсервацию
Актер театра и кино расскажет тюменцам, как использовать воспоминания в работе
На родине Петра Ершова открывают музей сказочного персонажа
В Тюменской области во время пандемии 200 пар женились без свидетелей
В Тюмень доставили вахтовиков из Якутии для проверки на коронавирус
Тоболяки научатся писать картины онлайн
Погода в Тюмени 16 мая: днем осадки не ожидаются
Глава фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» оценил меры поддержки предпринимателей, предложенные президентом
Воспитательную функцию государству могут вернуть правки в Конституцию РФ
Доступность и качество медицины отразят в обновленной Конституции РФ
В Тюмени скоро могут заработать салоны красоты
В школах Тюмени отменили выпускные экзамены
Ольга Ройтблат: «Поддержка семей с детьми очень важна»
Для тюменских строителей подготовили серьезный пакет мер поддержки
Банк УРАЛСИБ запустил второй корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech 2020»
Тюменцам разрешили ходить на кладбища
Нижнетавдинская больница пополнилась новой медтехникой для подбора очков
Тюменских призывников поместят на карантин в воинских частях
В Тюмени крупно оштрафовали сеть мясных магазинов за неправильное хранение свинины
Молодому тюменцу, которого укусила гадюка, сделали переливание крови