В Тюменской области во время пандемии 200 пар женились без свидетелей

16 Май 2020 2020-05-16T08:58:57+03:00

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В Тюменской области во время пандемии и ограничительных мер почти 200 пар не стали откладывать день свадьбы и решились на скромную регистрацию, не приглашая гостей.

Напомним, в соответствии с постановлением правительства, с 1 апреля до 1 июня приостановлена государственная регистрация заключения и расторжения брака. Свадьбы разрешаются только в исключительных случаях, предусмотренных российским законодательством. Речь идет, например, о беременности, рождении ребенка, непосредственной угрозе жизни одной из сторон. При этом заключение брака придется производить лишь в присутствии молодоженов, без приглашенных в ЗАГС.

Как сообщает Управления ЗАГС по Тюменской области, в период ограничительных мер в регоне выдано 192 свидетельства о регистрации брака. 93 пары заключили союз в Тюмени, 34 – в Тюменском районе, по 13 – в Тобольским и Ишимском районах. Еще 5 – в Заводоуковском, 2 – в Ялуторовском районах. Свадеб не было в Бердюжском, Сладковском, Сорокинском, Уватском районах, сообщает «Вслух.ру».

Между тем государственная регистрация рождения ребенка продолжается в родильных домах Тюмени. Всего в апреле 2020 года в Тюменской области было выдано 1471 свидетельство о рождении. В Тюмени родилось 1 044 малыша, 99 – в Тобольском, 71 – в Ишимском, 34 – в Заводоуковском, 31 – в Ялуторовском, 7 – в Тюменском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU