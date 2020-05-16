2020-05-16T09:02:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюмень доставили вахтовиков из Якутии для проверки на коронавирус

В обсервации рабочие проведут 14 дней [видео]
Анна Полякова
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В Тюмень привезли вахтовиков из Якутии для проверки на коронавирус Фото: скрин видео оперативного штаба Тюменской областиВ Тюмень привезли вахтовиков из Якутии для проверки на коронавирус Фото: скрин видео оперативного штаба Тюменской области
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В тюменском санатории «Градостроитель» разместили 77 вахтовиков, прибывших из Якутии. Самолет из Талакана прилетел в аэропорт Рощино вечером 15 апреля, сообщает оперативный штаб Тюменской области. Уточняется, что самолет прибыл, предварительно сделав посадку в Урае.

В сопровождении бригады скорой помощи вахтовиков на автобусах доставили в «Градостроитель». Транспортировка организована при содействии оперштаба правительства Тюменской области, с соблюдением всех мер эпидемиологической защиты. В обсервации рабочие проведут 14 дней для проверки на коронавирус.

– Мы подготовили номера, всех разместили. Профилактические меры соблюдены. Проживающим здесь запрещается передвигаться за пределами комнат. Это жители Тюменской области, поэтому передачки мы передавать разрешаем. На десятый день у всех возьмем анализы, и, если всё будет хорошо, на 14-й день граждане поедут домой, – пояснила и. о. главного врача ЛРЦ «Градостроитель» Людмила Барсукова.

В тюменском «Градостроителе» разместили 77 вахтовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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