Тоболяки научатся писать картины онлайн

16 Май 2020 2020-05-16T09:06:14+03:00

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С 15 мая в Тобольске стартовал онлайн-марафон акварельной живописи «Чувствуй город». Его участниками станут 15 человек. Постигать азы изобразительного искусства они будут онлайн, через телеграм-канал, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Участники научатся трем техникам по видео от наставника. После теории перейдут к практике и напишут собственную картину из 6 составных частей, выполненных в трех техниках: сухой кистью, в технике английской акварели и лессировки. Также получат обратную связь по готовым работам от наставника. Художественные материалы организаторы привезут домой к участникам.

По словам руководителя мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светланы Спеховой, наставники помогут начинающим художникам увидеть город по-новому и передать в своих работах его характер.

Итогом марафона станет виртуальная галерея работ участников марафона. После снятия режима самоизоляции состоится реальная выставка в мультицентре «Моя территория» в Тобольске.

ИСТОЧНИК KP.RU