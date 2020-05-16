16 Май 2020 2020-05-16T09:07:48+03:00

Погода в Тюмени 16 мая: днем осадки не ожидаются Фото: Анна Полякова

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В субботу, 16 мая, в Тюмени, по прогнозам метеорологов, день будет пасмурным, солнце выглянет только во второй половине дня. Температура воздуха поднимется до +17 градусов, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 1 м/с.

В Ялуторовске и Заводоуковске +21 градус, переменная облачность, во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, ветер южный, 2 – 5 м/с.

В Тобольске столбик термометра поднимется до +19 градусов. Утренняя солнечная погода после обеда сменится на пасмурную. Ближе к ночи начнется дождь. Ветер юго-западный, 2 м/с.

В Ишиме воздух прогреется до + 23 градусов, переменная облачность, без осадков. Южный ветер будет дуть со скоростью 6 м/с.

По народным приметам, большая роса и ясный день предвещали хороший урожай огурцов. А вот отсутствие росы утром обещало дождь днем.

ИСТОЧНИК KP.RU