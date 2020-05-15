Глава фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» оценил меры поддержки предпринимателей, предложенные президентом

15 Май 2020 2020-05-15T18:26:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Гендиректор фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Андрей Шальнев выразил мнение, что новые меры поддержки для бизнес-сообщества, которые были предложены президентом, являются своевременными и важными. Он особенно акцентировал внимание на пакете мер для самозанятых россиян.

По мнению Шальнева, все самозанятые получат налоговый капитал в размере одного МРОТ на человека.

– Это 12 130 рублей. В Тюменской области, по данным налоговой службы, в данном режиме работают 4600 человек. Каждый из них сможет получить эту выплату, – уточнили эксперты.

Кроме того, в РФ планируют докапитализировать фонды микрофинансирования на 12 млрд рублей.

– В Тюменской области фонд был докапитализирован в рамках второго пакета региональных мер поддержки на 100 миллионов рублей. В регионе была запущена антикризисная программа «Сохрани бизнес». Уже началась выдача средств, – пояснил Андрей Шальнев.

Напомним, что 11 мая президент в обращении к россиянам сообщил о мерах поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU