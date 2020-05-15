Воспитательную функцию государству могут вернуть правки в Конституцию РФ
Обязанностью государства становится не только защита детей, но и их воспитание. Это следует из новых поправок в Конституцию России.
– При этом важно понимать, что государство не подменяет семью, а дополняет ее, а в каких-то случаях подстраховывает. Много времени дети проводят вне семьи: в детсадах, школах, кружках и секциях. Дополнение Конституции поможет вернуть воспитательную функцию государству, – отметили эксперты.
– То, что поддержка семейных ценностей, материнства и детства является одной из стратегических задач государства, очень важно. Это подчеркнет направленность политики правительства на поддержание благоприятной демографической обстановки в России, – подметил депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин.
Обновленная Конституция поможет избавиться от равнодушия.
– Согласно Статье 67.1 дети - важнейший приоритет госполитики РФ. Государство создает условия по всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения, – заявили правовые специалисты.
Добавим, что впервые в Конституции предложено отдельно упомянуть детей без попечения. Если государство берет на себя функции родителей, то оно обязано дать ребенку всё, что должны ему дать мама с папой.
ИСТОЧНИК KP.RU