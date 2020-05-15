2020-05-15T18:36:09+03:00
Общество

Воспитательную функцию государству могут вернуть правки в Конституцию РФ

Впервые предложено также отдельно упомянуть детей без попечения родителей
Руслан Савинов
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Воспитательную функцию государству могут вернуть правки в Конституцию РФВоспитательную функцию государству могут вернуть правки в Конституцию РФФото: pixabay.com
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Обязанностью государства становится не только защита детей, но и их воспитание. Это следует из новых поправок в Конституцию России.

– При этом важно понимать, что государство не подменяет семью, а дополняет ее, а в каких-то случаях подстраховывает. Много времени дети проводят вне семьи: в детсадах, школах, кружках и секциях. Дополнение Конституции поможет вернуть воспитательную функцию государству, – отметили эксперты.

– То, что поддержка семейных ценностей, материнства и детства является одной из стратегических задач государства, очень важно. Это подчеркнет направленность политики правительства на поддержание благоприятной демографической обстановки в России, – подметил депутат Тюменской областной думы Алексей Салмин.

Обновленная Конституция поможет избавиться от равнодушия.

– Согласно Статье 67.1 дети - важнейший приоритет госполитики РФ. Государство создает условия по всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения, – заявили правовые специалисты.

Добавим, что впервые в Конституции предложено отдельно упомянуть детей без попечения. Если государство берет на себя функции родителей, то оно обязано дать ребенку всё, что должны ему дать мама с папой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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