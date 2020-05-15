2020-05-15T18:43:06+03:00
Общество

Доступность и качество медицины отразят в обновленной Конституции РФ

Эксперты: «Помощь будет не какой-то абстрактной, а реальной»
Руслан Савинов
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Доступность и качество медицины отразят в обновленной Конституции РФДоступность и качество медицины отразят в обновленной Конституции РФФото: pixabay.com
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Координация вопросов здравоохранения и оказание доступной и качественной медпомощи, согласно тексту поправок к Конституции России, станет одним из приоритетов работы органов власти.

Сейчас Конституция РФ гарантирует бесплатное здравоохранение. Однако в России есть населенные пункты, где нет больниц. Их жители не могут воспользоваться своим правом.

– Правки закрепят доступность и качество медицины, а значит, помощь будет не какой-то абстрактной, а реальной. Если органы власти не обеспечат людям достойное лечение, это будет восприниматься как нарушение Конституции, – поясняют эксперты.

– Неслучайно этот пункт в числе других поправок граждане отметили как один из наиболее значимых. Вопрос доступности услуг сферы здравоохранения является одной из главных потребностей поголовно всех жителей страны. Это не только вопрос организации работы медслужб и учреждений. Это вопрос повышения качества жизни, – отметил руководитель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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