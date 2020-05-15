15 Май 2020 2020-05-15T15:58:34+03:00

В Тюмени скоро могут заработать салоны красоты. Фото - pixabay.com.

Для этих заведений подготовили ряд условий

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В скором времени в Тюмени могут заработать салоны красоты. Однако им предстоит выполнять определенные требования.

Так, салонам красоты необходимо организовать посменную работу мастеров, наличие семидневного запаса дезинфицирующих средств и соблюдать расстояние в полтора-два метра между креслами клиентов.

В помещении следует выдерживать временной промежуток между клиентами, он должен быть не менее 20 минут. Кроме того, работникам надо тщательно вести журнал термометрии сотрудников и исключить контакты между посетителями.

– В целом область готова к первому этапу снятия ограничительных мер по коронавирусу. Ожидается подписание губернатором соответствующего распоряжения, – отметила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что глава региона разрешил жителям области проходить медицинские осмотры. Также открываются стоматологии, можно посещать кладбища.

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Кроме того, местным жителям можно пройти медосмотр (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU