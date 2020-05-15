В школах Тюмени отменили выпускные экзамены

15 Май 2020 2020-05-15T16:00:46+03:00

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В Тюменской области отметили выпускные экзамены в 9-х и 11-х классах. Выпускники средних школ смогут сдать Единый государственный экзамен для поступления в вузы.

По информации директора департамента образования и науки Алексея Райдера, в девятых классах выпускных экзаменов вообще не будет (включая обязательные предметы – русский язык и математику). Школьникам итоговые оценки поставят по средним показателям, учебный год для них закончится уже через две недели, 29 мая. Что касается 11-х классов, то для них итоговую аттестацию и вступительную кампанию проведут в два этапа.

– Чтобы получить аттестат, ребята не будут сдавать выпускные экзамены ни в формате ЕГЭ, ни в традиционной форме. Для одиннадцатиклассников, которые планируют поступать в вузы, будет проведен дополнительный тур ЕГЭ согласно отдельному единому федеральному расписанию. Сроки проведения этих экзаменов будут установлены исходя из эпидемиологической обстановки, – сообщил Алексей Райдер.

Алексей Райдер о дистанционном обучении в Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU