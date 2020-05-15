Ольга Ройтблат: «Поддержка семей с детьми очень важна»
Ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования, доктор педагогических наук Ольга Ройтблат отметила важность принятых мер по поддержке семей с детьми. Ранее их озвучил президент России Владимир Путин. Так, на каждого ребенка от трех до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей, а семьи с детьми до трех лет получат по пять тысяч рублей.
– Для семей с детьми поддержка крайне важна. Хорошей помощью являются и продуктовые наборы, которые выдали школьникам в прошлые месяцы. Надеюсь, что вопрос о школьном питании еще будет поднят на государственном уровне, – прокомментировала Ольга Ройтблат.
По ее мнению, озвученные президентом меры – очень важный шаг в поддержке россиян с детьми.
ИСТОЧНИК KP.RU