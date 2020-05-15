Для тюменских строителей подготовили серьезный пакет мер поддержки

15 Май 2020 2020-05-15T15:16:08+03:00

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Администрация Тюмени подготовила пакет муниципальных мер поддержки предпринимателей. Серьезный пакет мер поддержки подготовлен для организаций градостроительной сферы.

Так, для предприятий отсрочат исполнение обязанности по приведению внешнего вида фасадов зданий в соответствие требованиям законодательства строений на 1 июня 2021. Также стало известно, что разработаны проекты нормативно-правовых актов, которые позволят освободить от уплаты земельного налога собственников объектов недвижимости, снизивших арендаторам плату по договорам аренды недвижимого имущества за период с 1 апреля по 31 мая. Эта льгота затронет земельные участки 294 организаций и участки 309 индивидуальных предпринимателей.

ИП, осуществляющих деятельность в отраслях, включенных в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса, освободят от налога на имущество физических лиц за налоговый период 2019 года. Этой льготой могут воспользоваться 1 617 индивидуальных предпринимателей. В ближайшее время будут приняты решения и для арендаторов муниципального имущества.

Также, по информации пресс-службы администрации города, принято решение с 1 мая по 31 декабря 2020 года предоставлять отсрочку по договорам аренды муниципального имущества Тюмени, составляющего муниципальную казну. Кроме того, специалисты готовят реализацию мер, направленных на уменьшение годового размера арендной платы по договорам аренды муниципального имущества областного центра. Прорабатывается вопрос и поддержки предпринимателей в сфере осуществления перевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU