2020-05-15T12:29:21+03:00
Общество

В медучреждениях Тюменской области не обнаружили пожароопасных аппаратов ИВЛ

Всё проверенное оборудование признали качественным
Руслан Савинов
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В медучреждениях Тюменской области не обнаружили пожароопасных аппаратов ИВЛВ медучреждениях Тюменской области не обнаружили пожароопасных аппаратов ИВЛФото: pixabay.com
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Многих жителей Тюменской области волнует вопрос исправности устройств ИВЛ в больницах региона. В интернете активно обсуждали недавние пожары в столичных больницах, случившиеся из-за замыкания. Представители оперштаба региона выяснили, есть ли в медучреждениях Тюменской области подозрительное оборудование.

– Спешим успокоить жителей: в нашем регионе подобных аппаратов нет. Как и дефицита в качественном медоборудовании, – дали пояснения в оперштабе.

Также стало известно, что, согласно расчетам Минздрава РФ, Тюменской области необходимо 769 коек для помощи тяжелым больным с коронавирусом.

– Эту рекомендацию регион выполнил. 70% из подготовленных мест обеспечены доступом к кислороду, 270 реанимационных коек оснащены аппаратами ИВЛ. Всё необходимое оборудование, лекарства, средства индивидуальной защиты куплены, – пояснили врачи.

Добавим, что в скором времени в больницы региона доставят еще около сотни аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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