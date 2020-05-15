2020-05-15T11:51:42+03:00
Здоровье

Молодому тюменцу, которого укусила гадюка, сделали переливание крови

Инцидент произошел в Викуловском районе
Вадим Бегун
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Молодому тюменцу, которого укусила гадюка, сделали переливание крови. Фото - pixabay.com.Молодому тюменцу, которого укусила гадюка, сделали переливание крови. Фото - pixabay.com.
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В Викуловском районе гадюка укусила мужчину. Нога молодого человека сразу же начала отекать, однако тюменец не растерялся и вызвал фельдшера ФАПа, а она – скорую помощь. В больницу пациента доставили в состоянии анафилактического шока.

– Пострадавшему сразу же ввели противоядие – сыворотку с антитоксином для нейтрализации яда гадюки. Несколько дней пациент находился в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей. Помимо медикаментозного лечения, по показаниям ему провели еще и переливание крови. Сейчас мужчина переведен в профильное отделение и чувствует себя хорошо, – рассказала заведующая Викуловской районной больницы Оксана Черепанова.

Стоит отметить, что подобные происшествия со змеями в последний раз были зарегистрированы три года назад. Тогда от укусов рептилий в Викуловском районе пострадало девять человек, в том числе четыре ребенка. Среди взрослых почти все пострадавшие были мужчинами и только одна женщина.

В самом областном центре первый в этом году случай укуса змеи был зарегистрирован 6 мая. В этот день вечером девушку на даче укусила гадюка: рептилия вцепилась тюменке в средний палец руки.

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Это первый подобный случай в этом году (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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