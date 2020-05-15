15 Май 2020 2020-05-15T10:49:06+03:00

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 мая 2020 года увеличилось на 39 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 15 мая 2020 года

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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 15 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 39 и составило 1057 человек.

За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 113 летальных исходов, полностью выздоровели 4696 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что жители Тюменской области, которые потеряли работу из-за пандемии COVID-19, получают максимальное пособие по безработице. Размер выплаты составляет 13 949 рублей на юге региона и 18 195 – в Уватском районе. Уволенные после 1 марта граждане также получают по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU