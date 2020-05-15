В Тюмени крупно оштрафовали сеть мясных магазинов за неправильное хранение свинины

15 Май 2020 2020-05-15T12:46:27+03:00

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В Тюмени проведена плановая проверка в отношении ООО «Мясо номер один», которое осуществляет деятельность по переработке и изготовлению мясных полуфабрикатов из мяса животных. Были выявлены многочисленные нарушения, компанию оштрафовали.

– В помещении для приготовления мясных полуфабрикатов не соблюдается температурный режим, нарушены правила хранения свинины в холодильной камере, осуществляется прием свинины без ветеринарных сопроводительных документов, также не промаркированы специальные емкости для хранения биологических отходов, – рассказали в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что юрлицо было оштрафовано на 100 тысяч рублей. Организация не согласилась с постановлением и обратилась в арбитражный суд, однако там нарушителю отказали в удовлетворении требований. В 8-м арбитражном апелляционном суде также оставили решение местного суда без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU