2020-05-15T13:01:58+03:00
Общество

Тюменских призывников поместят на карантин в воинских частях

Юноши собираются в армию, несмотря на распространение COVID-19
Вадим Бегун
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Тюменских призывников поместят на карантин в воинских частях. Фото - pixabay.com.Тюменских призывников поместят на карантин в воинских частях. Фото - pixabay.com.
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Более 1400 тюменских призывников отправляются в армию. Перед этим все они сдадут тесты на новую инфекцию.

Впервые медкомиссия в Тюменской области началась дистанционно. Чтобы новобранцы друг с другом не контактировали, врачи заранее изучили предоставленные юношами документы и выдали направления на обследования. В военкомате у каждого проверяют температуру, а после осматривают 14 врачей. Призывников в обязательном порядке тестируют на коронавирус.

– Сотрудники комиссариатов, медработники осознают всю ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и выполнение госзадачи по комплектованию Вооруженных сил РФ молодым пополнением. Задачи весеннего призыва регион выполнит полностью, – заявил военный комиссар Тюменской области Александр Моторин.

По его информации, первые призывники отправятся в воинские части 15 июня. По прибытии их ожидает двухнедельный карантин и повторный тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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