Тюменских призывников поместят на карантин в воинских частях
Более 1400 тюменских призывников отправляются в армию. Перед этим все они сдадут тесты на новую инфекцию.
Впервые медкомиссия в Тюменской области началась дистанционно. Чтобы новобранцы друг с другом не контактировали, врачи заранее изучили предоставленные юношами документы и выдали направления на обследования. В военкомате у каждого проверяют температуру, а после осматривают 14 врачей. Призывников в обязательном порядке тестируют на коронавирус.
– Сотрудники комиссариатов, медработники осознают всю ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и выполнение госзадачи по комплектованию Вооруженных сил РФ молодым пополнением. Задачи весеннего призыва регион выполнит полностью, – заявил военный комиссар Тюменской области Александр Моторин.
По его информации, первые призывники отправятся в воинские части 15 июня. По прибытии их ожидает двухнедельный карантин и повторный тест на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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