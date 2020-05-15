2020-05-15T10:01:52+03:00
Происшествия

Не доехал до дома. Водитель легковушки врезался в столб на тюменской трассе и погиб

Обстоятельства трагичной аварии выясняются
Вадим Бегун
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Водитель легковушки врезался в столб на тюменской трассе и погиб. Фото - ГИБДД по Тюменской области.Водитель легковушки врезался в столб на тюменской трассе и погиб. Фото - ГИБДД по Тюменской области.
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В Нижнетавдинском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Трагичный инцидент случился сегодня, 15 мая.

– По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не справился с управлением. Машина врезалась в столб, от полученных травм автомобилист скончался на месте, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что погибший мужчина жил неподалеку от места аварии и не доехал до дома. Обстоятельства трагедии в настоящий момент устанавливаются, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что накануне, 14 мая, на 49-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Ялуторовском районе около 3.15 ночи произошла трагедия. Здесь в кювет вылетел «Киа-Рио», погиб пассажир.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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