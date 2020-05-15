2020-05-15T12:48:00+03:00
Общество

В Тюмени установили больше трехсот новых контейнеров для сбора мусора

Горожан просят беречь баки
Вадим Бегун
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В Тюмени установили больше трехсот новых контейнеров для сбора мусора. Фото - "ТЭО".В Тюмени установили больше трехсот новых контейнеров для сбора мусора. Фото - "ТЭО".
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В Тюмени появились 329 новых евроконтейнеров для сбора мусора. Таким образом, за время самоизоляции старые баки были заменены на 164 площадках.

Новые емкости установили в Калининском и Центральном округах областного центра. Замену произвели там, где уже завершено благоустройство и обеспечены пути подъезда спецтехники к бакам.

– Новая система обращения с отходами направлена в первую очередь на комфорт жителей. Современные емкости для сбора ТКО не подвержены коррозии, перепадам температур, вмещают большее количество отходов, удобны в использовании и санобработке, не требуют регулярной покраски, не деформируются, они легкие, прочные и мобильные, – сообщила первый заместитель ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

По ее словам, лишь человек может угрожать состоянию бака: неправильная эксплуатация приведет к поломке контейнера. Поэтому в компании попросили горожан не пытаться размещать в них крупногабаритный или строительный мусор, не перекатывать их на проезжую часть, а также не засыпать туда золу, горючие жидкости, тлеющий уголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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