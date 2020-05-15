Тюменцы, потерявшие работу из-за коронавируса, получают максимальное пособие

15 Май 2020 2020-05-15T09:55:08+03:00

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Жители Тюменской области, которые потеряли работу из-за пандемии коронавирусной инфекции, получают максимальное пособие по безработице. Размер выплаты составляет 13 949 рублей на юге региона и 18 195 – в Уватском районе. Уволенные после 1 марта граждане также получают по три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.

– На сегодняшний день 2991 гражданин, уволенный после 1 марта, получает пособие в повышенном максимальном объеме, а с учетом выплат на детей таких граждан 1 242 человека. Тех, кто получает максимальное пособие, в общем объеме (уволенные до 1 марта) около трех тысяч человек, – сообщила директор регионального департамента труда и занятости населения Надежда Мазуркевич.

В ведомстве также отметили, что на сайте департамента создан калькулятор расчета пособия – любой гражданин может посчитать, какой размер пособий ему полагается.

ИСТОЧНИК KP.RU