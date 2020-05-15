Улицу Циолковского в Тюмени закроют до сентября

15 Май 2020 2020-05-15T09:58:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени запретят движение по автомобильной дороге на улице Циолковского на участке от пересечения с улицей Сургутской до дома № 22 на Циолковского. Это связано с реконструкцией тепловых сетей.

– Ограничительные меры вступят в силу с понедельника, 18 мая, по 31 августа. Объехать закрытый участок можно по улицам Осипенко, Сургутской и Профсоюзной, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве добавили, что с 5 по 8 июня на участке от дома № 2 до дома № 6а на улице Пышминской также будет прекращено движение транспорта. Такое решение принято в связи с реконструкцией тепловых сетей на объекте «Капитальный ремонт сетей в районе жилых домов на ул. Пышминская, 1а, 3а – ул. Революции».

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Чаплина, Колхозной и Шевченко.

– Убедительно просим участников дорожного движения обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сообщили в департаменте.

ИСТОЧНИК KP.RU