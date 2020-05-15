2020-05-15T08:40:19+03:00
Здоровье

Ишимские врачи спасли 99-летнюю жительницу района после инсульта

Состояние пожилой женщины на момент поступления было тяжелое
Вадим Бегун
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Ишимские врачи спасли 99-летнюю жительницу района после инсульта. Фото - Жанна Стрижак.Ишимские врачи спасли 99-летнюю жительницу района после инсульта. Фото - Жанна Стрижак.
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В Ишимском районе врачи выходили 99-летнюю местную жительницу Варвару Арбузову, которая является сестрой известного в Тюменской области Героя Социалистического Труда Василия Арбузова. 2 мая скорая примчала женщину в больницу с ишемическим инсультом, а сегодня хранительница очага уже дома.

По рассказам врачей, состояние пожилой женщины на момент поступления было тяжелое: частично была парализована правая сторона тела, нарушена речь, перекошено лицо – классические симптомы инсульта. Ей повезло, что родные сразу отреагировали на жалобы и ее вовремя доставили в медицинское учреждение.

– Благодаря заботе и уходу медиков, своей энергии и жизнелюбию бабушка быстро пошла на поправку. На фоне терапии быстро начала отмечаться положительная динамика. На сегодняшний день ушел паралич правой стороны тела, рука и нога стали двигаться. Варвара Васильевна кушает сама, пытается ходить самостоятельно, но пока с помощью ходунков. К ней возвращается возможность говорить: слова с каждым днем произносит все четче и четче, – отметили в пресс-службе ОБ № 4 города Ишима.

Врачи уверяют, что они впервые лечили такого пожилого пациента. Успешная реабилитация бабушки – это командная работа всей мультидисциплинарной бригады: врачей, медицинских сестер, инструкторов ЛФК, психолога, физиотерапевта, логопеда и эрготерапевта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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