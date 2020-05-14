2020-05-14T17:58:27+03:00
Общество

Бизнесмен из Тюмени считает, что господдержка поможет самозанятым

По мнению мужчины, это своевременная помощь
Вадим Бегун
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Бизнесмен из Тюмени считает, что господдержка поможет самозанятым. Фото со странички в "ВКонтакте" Артема Андросова.Бизнесмен из Тюмени считает, что господдержка поможет самозанятым. Фото со странички в "ВКонтакте" Артема Андросова.
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Председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства «Опора России», предприниматель Артем Андросов отметил, что меры поддержки МСБ, которые ранее озвучил президент, дают понимание, в каком направлении двигаться бизнесменам в сложившейся ситуации.

– Это своевременная помощь, которая направлена на текущее поддержание жизни. Меры по поддержке дают определенность, на что ориентироваться. Самозанятым такая поддержка придется кстати: среди молодых тюменских предпринимателей очень многие имеют такой статус, – прокомментировал Андросов.

Он особо отметил, что это лишь часть огромной работы по восстановлению экономики и покупательской способности. По мнению предпринимателя, очень важно, что президент обозначил необходимость разработать конкретные планы до 1 июня.

Напомним, что по указу президента страны самозанятые граждане получат обратно выплаченные ими в 2019 году налоги. Также они получат налоговый капитал в размере одного минимального размера оплаты труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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