Погода на 15 мая в Тюмени: ожидается похолодание

15 Май 2020 2020-05-15T07:40:40+03:00

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Сегодня, 15 мая, в Тюмени солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью, возможно, пройдет сильный дождь. С утра и до завершения дня осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 11 градусов, днем – плюс 17 – 18. Вечером столбики термометров покажут 11 – 17 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

15 мая отмечается день памяти князей Бориса и Глеба, Сеятелей. В этот день начинают петь соловьи, поэтому его называют «соловьиным». Если соловей пел заливисто, значит, весна пошла на убыль, а лето – на прибыль. Если соловей запел на голые деревья, быть неурожаю плодов в садах.

ИСТОЧНИК KP.RU