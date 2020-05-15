В Тобольске пьяные товарищи обчистили квартиру собутыльника

15 Май 2020 2020-05-15T07:42:20+03:00

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В дежурную часть тобольской полиции с сообщением о хищении имущества на общую сумму около семи тысяч рублей обратился 57-летний местный житель. До этого заявитель распивал алкоголь в компании незнакомых ему людей.

Стражи порядка выяснили: когда мужчина пошел домой, за ним последовали двое человек. В квартире потерпевшего приятели продолжили распивать спиртное, после чего гости стали требовать от хозяина жилплощади деньги. Они пригрозили ему применением насилия и похитили два сотовых телефона и телевизор.

– По составленной ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции. Задержанные, 1985 и 1983 годов рождения, свою вину признали и пояснили, что телевизор успели продать. Похищенные сотовые телефоны изъяты и будут возвращены законному владельцу, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время по решению суда подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении них следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU