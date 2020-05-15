Пожилая тюменка потеряла сбережения при покупке велосипеда своему внуку

15 Май 2020 2020-05-15T07:43:57+03:00

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В тюменскую полицию обратилась 70-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что незнакомец обманом похитил у нее свыше 33 тысяч рублей.

Пенсионерка хотела приобрести в подарок внуку велосипед и откликнулась на частное объявление. Ответивший на звонок мужчина сообщил покупательнице, что двухколесный транспорт заинтересовал многих. Продавец отметил, что если она готова немедленно отправить ему оплату, то товар будет ее.

– Поверив мошеннику, женщина перевела необходимую сумму на счет неустановленного банка. Когда перевод был осуществлен, она попыталась связаться с продавцом, но это ей не удалось. Только тогда тюменка поняла, что сама лично отправила свои финансы мошенникам, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время сотрудники полиции разыскивают мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские призывают всех жителей быть бдительными, не поддаваться на уловки телефонных мошенников и внимательно относиться к сделкам посредством интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU