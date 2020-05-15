В Тюмени жилой комплекс «Северный квартал» строится с использованием кредитных средств Сбербанка

15 Май 2020 2020-05-15T07:46:51+03:00

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Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство жилого комплекса «Северный квартал» в г. Тюмени. Сумма сделки составила более 300 млн рублей. Контракт реализуется с использованием аккредитивной формы расчетов.

Жилой комплекс «Северный квартал» состоит из домов малой этажности и располагается в одном из самых экологичных районов города – на Мысу. Вблизи находятся парк им. Гагарина, детские сады, школы, поликлиники, а также крупные магазины и ТРЦ «Тюмень Сити Молл», «Леруа Мерлен», «Лента», «Ашан», IKEА. Дома возводятся из силикатного и керамического кирпича, на сегодня это самый безопасный и надежный материал для строительства жилья. Проектом предусмотрен двор без машин, вход в подъезд с уровня земли, безопасные детские и спортивные площадки, система видеонаблюдения, ландшафтное озеленение с применением морозостойких пород деревьев и кустарников, многоуровневое освещение дворового пространства, парковки на 785 мест и отдельная освещенная площадка для выгула собак. Несмотря на качество и высокую стоимость материалов строительства, а также комфортную организацию дворового пространства, застройщик реализует квартиры по демократичной цене – стоимость студии начинается от 1,5 млн рублей. Ввод в эксплуатацию первых домов запланирован на конец 2020 года.

– В жилом комплексе «Северный квартал» продажа квартир предусмотрена с использованием эскроу-счетов. Это значит, что денежные средства покупателей надежно защищены до завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию, – комментирует управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко. – Сегодня рыночные условия для покупки нового жилья благоприятны как никогда раньше. Буквально пару недель назад Сбербанк открыл прием заявок на льготную ипотеку с господдержкой по ставке 6,4%. Если вы планировали приобретать жилье в новостройке, то стоит сделать это сейчас.