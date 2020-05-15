Тюменские медики в карантин следят за здоровьем родившихся малышей на дому

15 Май 2020 2020-05-15T07:40:16+03:00

Однако несколько мам не пустили в свою квартиру приехавших врачей

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Тюменские медики следили на дому за здоровьем малышей. За время карантина в педиатрическом отделении городской поликлиники №1 на свет появилось 36 детей.

– Работу на участках мы не прекращали ни на минуту. Пациенты нуждаются в нашей помощи, и мы оказываем ее, разумеется, с соблюдением всех мер предосторожности и профилактики коронавирусной инфекции, – отметила заведующая отделением Ирина Петрова.

По ее словам, почти всем малышам своевременно выполнен неонатальный скрининг: взята кровь на биохимию и другие анализы, проведены осмотры узких специалистов и УЗИ, причем, как и положено, сразу пяти зон: сердца, головного мозга, брюшной полости, почек, тазобедренных суставов. Стоит отметить, что все это делалось на дому.

– Только три мамы категорически отказались впускать медиков из-за боязни заразиться. По согласованию с родителями мы перенесли сроки обследования, но если мамы с папами передумают – мы готовы выехать к деткам. Это на самом деле важно: по итогам скрининга специалисты у шести малышей выявили отклонения в здоровье. В трех случаях диагностировали незрелость тазобедренных суставов, теперь деток лечит и наблюдает ортопед, – резюмировала Ирина Петрова.

ИСТОЧНИК KP.RU