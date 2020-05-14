Соцработники помогут тюменцам получить выплаты на детей

14 Май 2020 2020-05-14T17:42:49+03:00

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Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов прокомментировал инициированные Владимиром Путиным выплаты для детей. Он объяснил, насколько такая поддержка будет эффективна в нашем регионе и как будет реализовываться указ президента.

– Меня и как должностное лицо, и как обычного гражданина такая поддержка не может не радовать. Это своевременная и нужная помощь от государства. Сейчас очень важно четко организовать работу по выплатам и по подаче заявлений. Ведь в нашем регионе есть населенные пункты, где жителям проблематично выйти в интернет и оформить матподдержку на сайте госуслуг, к тому же, вероятнее всего, есть граждане, которые еще не слышали о том, что ввели выплаты, – отметил Степанов.

По его словам, на заседании оперативного штаба при губернаторе области обсуждался вопрос о том, что соцработники должны в районах и деревнях, где это необходимо, организовать пункты с возможностью выхода в интернет на сайт госуслуг. Они помогут всем желающим оформить и отправить заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU