2020-05-14T16:08:22+03:00
Здоровье

Стали известны суммы штрафов, грозящих тюменцам за неношение масок

С сегодняшнего дня на территории региона действует масочный режим
Вадим Бегун
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Стали известны суммы штрафов, грозящих тюменцам за неношение масок. Фото - pixabay.com.Стали известны суммы штрафов, грозящих тюменцам за неношение масок. Фото - pixabay.com.
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Тюменцы узнали, какие штрафы им грозят за неношение масок. Напомним, что с сегодняшнего дня, 14 мая, на территории региона действует масочный режим.

– Решение о введении обязательного масочного режима принято губернатором региона в рамках установленных полномочий и введенного режима повышенной готовности. Соответственно, его несоблюдение при нахождении в такси, автобусах, магазинах, аптеках, органах власти и так далее может быть расценено как нарушение режима повышенной готовности. Таким образом, нарушителя привлекут к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ или ч.ч.2,3 ст.3.6 Кодекса Тюменской области об административной ответственности, – пояснили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Оштрафованы могут быть и юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица или работники предприятий – по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ.

Там образом, гражданина могут оштрафовать на сумму от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, должностных лиц – от десяти до пятидесяти тысяч, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Во втором случае, если протокол будет составлен по одной из статей кодекса Тюменской области об административной ответственности, то размер штрафа для физических лиц составит от 2 до 3 тысяч рублей. При повторном правонарушении уже придется отдать от 3 до 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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