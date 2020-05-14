В Тюмени горела крыша новостройки
В Тюмени горела крыша строящегося дома в новой Зареке. Очевидцы, увидев клубы едкого черного дыма, незамедлительно вызвали пожарных.
Однако, как позже оказалось, сильно переживать по поводу возгорания не стоило. По информации пресс-службы Главного управления МЧС по Тюменской области, пожар был ликвидирован еще до прибытия на место происшествия спасателей.
– На крыше загорелся поддон с битумом. Именно поэтому было много черного дыма, – пояснили в ведомстве.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре два дня назад горела исправительная колония № 4. Стоит отметить, что пожар здесь происходит не в первый раз. В прошлый раз возгорание было зафиксировано 28 сентября 2019 года. Тогда там загорелась кровля крыши кирпичного административного здания размером 15 на 20 метров.
Пожар в Тюмени 14 мая 2020.
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ИСТОЧНИК KP.RU