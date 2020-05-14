2020-05-14T15:21:58+03:00
Общество

МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса

Вадим Бегун
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МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса. Фото - МегаФон.МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса. Фото - МегаФон.
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МегаФон запускает партнерство с международным игровым брендом MY.GAMES. Пользователям портала «МегаФон Игры» теперь доступны эксклюзивные наборы для популярных шутеров и онлайн-игр, которые дают дополнительные преимущества в игре.

На портале МегаФон Игры появились наборы современного оружия и снаряжения для игр CrossFire и Warface. Оружейная серия «Импульс» для опытных игроков представлена эксклюзивно для пользователей сервиса МегаФона. Поклонники игры ArcheAge смогут купить со значительными скидками питомцев, орудия для землевладельцев, костюмы и другие предметы, объединенные в тематические наборы. Покупку можно оплатить со счёта мобильного телефона.

– Интерес к играм в последние недели непрерывно растет. У пользователей появилось больше времени дома, в том числе и на отдых. Посещаемость портала «МегаФон Игры» увеличилась в 2,5 раза, – отмечает Андрей Кушнарев, генеральный директор «МегаЛабс». - Партнерство с MY.GAMES – очередной шаг в развитии нашего игрового направления. Расширяя цифровую полку, добавляя новые продукты, мы предлагаем больше возможностей нашим пользователям – и новичкам, и опытным геймерам.

– Мы очень рады тому, что клиенты МегаФона смогут проводить время за любимыми играми с еще большим комфортом. Такое сотрудничество открывает перед игроками новые возможности, а нам позволяет позаботиться о них, особенно сейчас, в период, когда лучше оставаться дома и общаться с друзьями по сети или мобильной связи, – прокомментировал новость Василий Магурян, CEO MY.GAMES.

Портал «МегаФон Игры»предлагает абонентам доступ к лучшему игровому контенту с удобным процессом авторизации и возможностью оплаты услуг со счета мобильного телефона. На площадке представлены хиты от одного из крупнейших мировых производителей компьютерных игр Blizzard Entertainment: Diablo, Overwatch, World of Warcraft и другие.

Для поклонников облачного гейминга на портале представлены специальные пакеты несгораемого игрового времени для сервиса Loudplay. В тарифы входят предустановленные игры Dota 2, Counter Strike, PUBG, Witcher 3, Fortnite, GTA V, World of Warcraft.

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