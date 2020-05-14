2020-05-14T15:17:07+03:00
Общество

Мурат Тулебаев: «Выплаты на детей стали своевременной мерой поддержки»

Депутат уверен, что это не последняя помощь гражданам
Вадим Бегун
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Мурат Тулебаев: «Выплаты на детей стали своевременной мерой поддержки». Фото - pixabay.com.Мурат Тулебаев: «Выплаты на детей стали своевременной мерой поддержки». Фото - pixabay.com.
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Депутат Тюменской городской думы Мурат Тулебаев прокомментировал меры поддержки семей с детьми, которые президент РФ озвучил в своем обращении 11 мая. По его мнению, в сложившихся условиях такая финансовая помощь своевременна и просто необходима: от последствий ограничений пострадали многие тюменцы.

– Буквально вчера я помогал многодетной семье решить вопрос с огородом, у них 5 детей, и отец остался без работы. По их словам, сумма в 50 тысяч рублей – на каждого ребенка по 10 тысяч – будет хорошей помощью. Уверен, что горожане рады такой поддержке, им действительно необходимы финансовые средства, – отметил Марат Тулебаев.

По словам депутата, есть семьи, которые не получат выплаты (где детям больше 16 лет). Это выпускники школ, будущие абитуриенты и студенты, которые находятся на обеспечении родителей. Однако он уверен, что это не последняя помощь от государства и новые указы, направленные на помощь гражданам, еще будут.

Напомним, по указу президента на каждого ребёнка от 3 до 15 лет включительно будет выплачено по 10 тысяч рублей, независимо от уровня дохода или наличия работы у родителей. По 5 тысяч рублей в течение трех месяцев (апрель – июнь) получат все дети, даже те, чьи родители не имели права на маткапитал. Чтобы оформить выплату, родителю нужно подать заявление через сайт госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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