Эдуард Омаров высказался об эффективности предоставления зарплатных кредитов предпринимателям

14 Май 2020 2020-05-14T14:16:38+03:00

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Депутат Тюменской областной думы, вице-президент «Опоры России» Эдуард Омаров прокомментировал решение президента Владимира Путина о введение льготных кредитов, которые предприятия смогут направить на выплату заработной платы своим сотрудникам. Как отметил эксперт, для определенной части бизнеса в текущем моменте это может стать выходом из сложной ситуации.

– Сегодня любые меры, направленные на помощь предпринимательству, будут актуальны. В трудные времена, какие мы все в данный момент переживаем вместе со всем миром, поддержки, как говорится, много не бывает. Что касается конкретно предоставления зарплатных кредитов, то для кого-то это безусловно актуально. Однако воспользоваться этой мерой решат не так много компаний, как можно было бы подумать. Это все же кредит, который затем кому-то придется возвращать, пусть и под очень выгодный процент. Не все смогут соответствовать заявленным требованиям, чтобы получить право погасить эти средства за счет государства. В условиях неопределенности экономики и рынка предприятиям сложно будет прогнозировать свои возможности для возврата этих кредитов. Не для каждой компании сегодня подходит такое решение как приобретать новые долги с непонятной перспективой. Но для определенной части бизнеса этого будет достаточно, чтобы пережить наиболее сложный период, – сказал Эдуард Омаров.

Как отметил представитель бизнес-сферы, в сложившихся экономических условиях более справедливым было бы решение о предоставлении невозвратных субсидий и компенсаций для пострадавших отраслей.

– В предложениях делового сообщества, которые мы озвучиваем в диалоге с представителями федерального правительства, есть такие меры как снижение ряда налогов, связанных с зарплатой. Например, ЕСН предлагается снизить до 5%. С аналогичной инициативой выступил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, который также считает, что необходимо вдвое снизить еще и НДФЛ – с 13 до 6,5%. Это были бы действительно эффективные и существенные меры поддержки для многих отраслей и предприятий разного масштаба, – заявил депутат облдумы.

Также он высказался о мерах правительства Тюменской области, которое на уровне региона приняло решение снизить до минимума ряд налогов для предпринимателей.

– В частности УСН был снижен до 1%, кроме того за счет местного бюджета практически обнулили ЕНВД. Это очень серьезное решение, на которое наш губернатор пошел одним из первых в стране, – подчеркнул один из лидеров всероссийской общественной организации предпринимателей «Опора России».

Напомним, президент предложил поддержать предприятия, предоставив бизнесу льготные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам со сроком выплаты до апреля 2021 года. Мера затронет предприятия пострадавших отраслей. Если предприятие при этом в течение всего срока сумеет сохранить 90% персонала, сумма кредита и процентной ставки будут погашены за счет государства. Если занятость сохранится на уровне 80%, то бюджет покроет половину этой суммы.

Добавим, что ранее были введены зарплатные кредиты под 0% для предприятий пострадавших отраслей, а также прямая безвозмездная помощь в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника. Таким образом глава государства обозначил приоритетным направление работы на сохранение занятости и заработных плат в предпринимательском секторе.

– Мы поддерживали и будет поддерживать бизнес, но в первую очередь помогать тем, кто думает о своих коллективах. Повторю еще раз, смысл государственной поддержки в том, чтобы стимулировать бизнес сохранять рабочие места и заработную плату сотрудников, – подчеркнул Владимир Путин.

Он отметил, что правительству России поручено обеспечить контроль за соблюдением ключевого принципа, чтобы предприятия полученные по кредиту средства направляли прежде всего на выплаты заработной платы. При этом он обратил внимание не принятие мер для исключения каких-либо махинаций в этом направлении. В частности отмечается, что некоторые предприятия для получения выгоды могут пойти на создание фиктивных или так называемых «бумажных» рабочих мест, а также ставок с зарплатами ниже минимального размера оплаты труда. Президент поручил строго следить за подобными проявлениями.

ИСТОЧНИК KP.RU