Сбербанк предложил корпоративным клиентам подачу заявок на субсидии в ФНС России через интернет-банк

14 Май 2020 2020-05-14T14:04:36+03:00

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Компания «КОРУС Консалтинг СНГ» (входит в экосистему Сбербанка) запустила сервис подачи заявок на получение субсидий в ФНС России для юридических лиц и ИП. Сервис реализован на платформе корпоративного интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн в рамках услуги «Отчетность в государственные органы» и доступен с 1 мая 2020 года.

Для корпоративных клиентов Сбербанка, впервые подключающих сервисы электронного документооборота и отчетности, возможность подачи заявки предоставляется вместе с этими сервисами бесплатно в рамках текущей программы «ЭДО за 0 рублей» (действует до 31 мая). Для клиентов других банков аналогичный функционал предусмотрен в сервисе «СФЕРА Отчетность» от «КОРУС Консалтинг СНГ».

Претендовать на господдержку в виде субсидий могут те юридические лица и ИП, кто на момент 1 марта включен в реестр МСП, и на эту же дату пострадавший вид деятельности был указан в качестве основного в выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Подробнее о критериях соответствия предприятия субъекту малого и среднего предпринимательства можно узнать по ссылке. Клиент, числящийся в реестре, может передать в налоговую инспекцию по месту нахождения организации (месту жительства ИП) заявление в электронной форме. Пока субсидия предполагается за 2 месяца — апрель и май. Заявки за апрель подаются с 1 мая до 1 июня, за май — с 1 июня до 1 июля. Как и по любым другим типам отчетности, файл заявки клиент формирует на стороннем ПО («1С», бесплатное ПО на сайте ФНС и т. д.).

Проект реализован в рамках Постановления Правительства РФ № 576 от 24 апреля о предоставлении в 2020 году бюджетных субсидий для малых и средних предприятий, которые ведут деятельность в отраслях экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Целью таких субсидий является частичная компенсация затрат (в т. ч. на оплату труда), связанных с ведением бизнеса в период пандемии.

Сергей Машурин, руководитель «КОРУС Консалтинг СНГ»:

- Вместе со Сбербанком мы продолжаем оказывать предпринимателям поддержку в текущей ситуации. Решение внедрить возможность быстрой подачи заявки на выплату субсидий через каналы ЭДО — значит фактически дать малому и среднему бизнесу еще один инструмент для быстрой адаптации в условиях изоляции и пандемии. Теперь отправка заявления по телекоммуникационным каналам связи займет пару кликов и точно сэкономит массу времени, которое было бы потрачено на почтовую пересылку документов.

Согласно данным ФНС России, размер выплачиваемых субсидий рассчитывается исходя из числа штатных работников, умноженного на размер МРОТ (12 130 рублей). Для ИП субсидия выплачивается на каждого наемного работника плюс самого предпринимателя.