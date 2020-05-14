2020-05-14T14:04:32+03:00
Общество

Государственная поддержка НКО и волонтерства в России выйдет на новый уровень

Участие гражданских институтов в формировании государственной политики будет закреплено в основном правовом акте
Есен Абилькенов
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Участие гражданских институтов в формировании государственной политики будет закреплено в основном правовом акте. Фото с сайта Общественной палаты Тюменской областиУчастие гражданских институтов в формировании государственной политики будет закреплено в основном правовом акте. Фото с сайта Общественной палаты Тюменской области
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Председатель совета тюменской областной общественной организации «Общество русской культуры» Тамара Трунилова прокомментировала внесение в Конституцию поправок о повышении роли некоммерческих организаций и институтов гражданского общества благодаря поправкам, которые предложено внести в Конституцию России. Такие решения помогут наладить более тесный диалог между НКО и структурами власти на всех уровнях, подчеркнула представитель общественной организации.

– Мы не раз отмечали, что НКО в данный момент – это прерогатива энтузиастов, которые работают в рамках тех границ правового поля, которые установлены действующим законодательством. Благодаря деятельности некоммерческих организаций решается большой блок социальных вопросов, реализуются значимые региональные и федеральные проекты. Однако зачастую в этой работе не хватает вовлеченности государственных структур, которые должны быть заинтересованы в более широкой поддержке общественных институтов. Если предложенная поправка будет принята, это позволит вывести работу НКО с органами власти на новый уровень, – выразила уверенность Председатель совета «Общества русской культуры».

Напомним, как считают общественники и авторы поправки, принятие новых положений в Конституции станет настоящим прорывом во взаимоотношениях государства и общества. НКО будут участвовать в выработке и проведении государственной политики. Власть берет на себя обязанность не только поддерживать и развивать добровольчество, но и формировать социальную политику при непосредственном участии НКО.

В статье, предложенной для внесения в Конституцию, говорится о признании роли в жизни страны институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций. Сегодня в стране зарегистрировано 15 миллионов волонтеров. Эксперты уверены, что НКО в новом статусе смогут принять самое деятельное участие в выработке государственной политики. Тем более что частично это уже происходит в наши дни. В частности это касается реализации проектов, участвующих в конкурсах президентских грантов. Это говорит о том, что глава государства доверяет НКО осуществлять социальные проекты, помогать людям, продвигать правильные здоровые идеи. А региональные власти все больше функций передают социально ориентированным некоммерческим организациям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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