14 Май 2020 2020-05-14T14:00:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменцев приглашают на виртуальную выставку «Память поколений»: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Ее можно посмотреть в инстаграм-аккаунтах rvio.rf, myhistory_project и myhistory.tmn.

В связи с эпидемиологической обстановкой мультимедийный проект «Россия – моя история» совместно с Российским военно-историческим обществом в честь празднования 75-летия Великой Победы эксклюзивно публикует материалы экспозиций в социальных сетях.

– Впервые выставка «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» проходила с 4 ноября по 9 декабря 2019 года в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» в рамках национального проекта «Культура». Эта уникальная экспозиция была организована в преддверии 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, и стала первым мероприятием празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, – сообщили в департаменте культуры Тюменской области.

В ведомстве напомнили, что за 36 дней экспозицию «Память поколений», ставшую главным культурным событием ноября 2019 года, посетили более 250 тысяч человек. «Память поколений» стала преемницей успеха проекта «Сокровища музеев России» и получила положительные оценки посетителей, экспертов и музейного сообщества.

В этом году главная выставка страны о Великой Отечественной войне должна посетить тридцать региональных центров России в рамках запланированного арт-тура. Для того чтобы как можно больше россиян увидели уникальную экспозицию, организаторы подготовили выставку в двух дополняющих друг друга разных форматах: мультимедийном и художественном.

ИСТОЧНИК KP.RU