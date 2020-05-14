Смертельное ДТП на тюменской трассе: до трагедии водителя оштрафовали за непристегнутый ремень

14 Май 2020 2020-05-14T13:43:46+03:00

В ДТП на тюменской трассе погиб пассажир. Фото - ГИБДД по Тюменской области.

Машина слетела в кювет и превратилась в груду металла

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На 49-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе сегодня, 14 мая, около 3.15 ночи произошла трагедия. Здесь в кювет вылетел «Киа Рио», погиб пассажир.

По предварительным данным, 26-летний водитель иномарки, житель Нижневартовска, не справился с управлением, автомобиль выехал на обочину, затем слетел в кювет.

– В ДТП погиб 20-летний пассажир, еще одного (такого же возраста) госпитализировали в больницу с тяжелыми повреждениями. Водитель получил травму. Предварительно, машина ехала из Казахстана в сторону севера области, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

За девять километров до смертельной аварии автоинспекторы оштрафовали водителя за неиспользование ремней безопасности. Обстоятельства ДТП выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU