2020-05-14T14:32:55+03:00
Общество

Под Тюменью нашли боевой снаряд времен Гражданской войны

Изделие сильно подверглось коррозии
Вадим Бегун
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Под Тюменью нашли боевой снаряд времен гражданской войны. Фото - пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.Под Тюменью нашли боевой снаряд времен гражданской войны. Фото - пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.
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Вблизи деревни Ушакова Тобольского района в ходе проведения посевных работ был обнаружен артиллерийский снаряд. На место тут же вызвали сотрудников инженерно-технического отделения ОМОН.

– Оперативно прибывшие специалисты идентифицировали подозрительную находку как боевой артиллерийский снаряд времен Гражданской войны со следами сильной коррозии. Боеприпас обезврежен на месте, – сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре во время земляных работ на подстанции «Белинская» нашли ручную гранату. Сотрудников сразу же эвакуировали и вызвали саперов. Специалисты опознали в находке учебную гранату Ф1, которая изрядно была покрыта ржавчиной. Оборудование подстанции и персонал не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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