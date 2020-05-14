Под Тюменью нашли боевой снаряд времен Гражданской войны

14 Май 2020 2020-05-14T14:32:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Вблизи деревни Ушакова Тобольского района в ходе проведения посевных работ был обнаружен артиллерийский снаряд. На место тут же вызвали сотрудников инженерно-технического отделения ОМОН.

– Оперативно прибывшие специалисты идентифицировали подозрительную находку как боевой артиллерийский снаряд времен Гражданской войны со следами сильной коррозии. Боеприпас обезврежен на месте, – сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре во время земляных работ на подстанции «Белинская» нашли ручную гранату. Сотрудников сразу же эвакуировали и вызвали саперов. Специалисты опознали в находке учебную гранату Ф1, которая изрядно была покрыта ржавчиной. Оборудование подстанции и персонал не пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сотрудников подстанции эвакуировали из-за опасной находки в Тюмени

Работники ждали группу разминирования (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU