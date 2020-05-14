Врачи рассказали, как лечат единственного больного коронавирусом в Викуловском районе
Врачи рассказали о состоянии и лечении единственного больного коронавирусом в Викуловском районе. Болезнь у него протекает в бессимптомной форме.
– Мы провели все необходимые противоэпидемиологические мероприятия. Ситуация спокойная, пациент находится на домашнем лечении, контакты исключены. В случае если болезнь даст о себе знать, готовы госпитализировать его в Ишим, – сообщила заведующая Викуловской районной больницей Оксана Черепанова.
По ее словам, все сотрудники медицинского учреждения прошли инструктаж и готовы действовать по установленному алгоритму.
Стоит отметить, что это единственный случай COVID-19 в муниципалитете. На самоизоляции остаются 52 человека, всего работа проведена с 188 гражданами, из них 168 – жители района.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказала историю лечения и выздоровления первой в России пациентки с коронавирусом. Именно в областном центре здесь вылечили прославившуюся на всю страну китаянку Вен Сен Ли.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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