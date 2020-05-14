Эксперт: значительная часть предприятий получит серьезную поддержку благодаря отмене налоговых выплат

14 Май 2020 2020-05-14T13:52:45+03:00

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Председатель комитета по молодежному предпринимательству всероссийской общественной организации «ОПОРА России» Артем Андросов прокомментировал одно из решений президента Владимира Путина, касающихся поддержки предпринимательства в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что отмена основных налоговых выплат и страховых взносов за второй квартал 2020 года охватит до 30 процентов субъектов предпринимательства.

– Насколько можно судить об озвученных мерах, на сегодняшний день речь идет о представителях наиболее пострадавших отраслей. Если оценивать статистически, то это 20 – 30 процентов компаний, кто соответствует заявленным ОКВЭДам. Для индивидуальных предпринимателей это, безусловно, будет хорошим подспорьем в сложившихся обстоятельствах. Если говорить о компаниях в статусе ООО, то многое зависит от численности штата и других факторов. В любом случае достаточно значительная часть предпринимателей получит серьезную поддержку таким образом, – высказал свою точку зрения представитель объединения предпринимателей.

Также он отметил, что в числе других шагов, которые могли бы облегчить положение бизнеса в стране, могли бы быть приняты такие меры, как каникулы по НДФЛ до конца года, временная отмена налогов на доходы, таких как УСН и ЕНВД.

– На уровне Тюменской области такие решения уже приняты, в этом мы оказались впереди остальных субъектов. В целом разумным было бы решение снизить все «зарплатные» налоги на этот год. Те предложения, которые озвучили предпринимательские объединения на сегодняшний день, позволили бы сохранить систему выплат заработной платы в предпринимательском секторе. Еще один важный пункт – это стимулирование спроса. Но это в большей степени вопрос к экономистам, – отметил Артем Андросов.

Напомним, одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введенную ранее отсрочку по выплатам. По данным экспертов, мера затронет около 1,5 млн предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU