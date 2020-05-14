Эксперт: значительная часть предприятий получит серьезную поддержку благодаря отмене налоговых выплат
Председатель комитета по молодежному предпринимательству всероссийской общественной организации «ОПОРА России» Артем Андросов прокомментировал одно из решений президента Владимира Путина, касающихся поддержки предпринимательства в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что отмена основных налоговых выплат и страховых взносов за второй квартал 2020 года охватит до 30 процентов субъектов предпринимательства.
– Насколько можно судить об озвученных мерах, на сегодняшний день речь идет о представителях наиболее пострадавших отраслей. Если оценивать статистически, то это 20 – 30 процентов компаний, кто соответствует заявленным ОКВЭДам. Для индивидуальных предпринимателей это, безусловно, будет хорошим подспорьем в сложившихся обстоятельствах. Если говорить о компаниях в статусе ООО, то многое зависит от численности штата и других факторов. В любом случае достаточно значительная часть предпринимателей получит серьезную поддержку таким образом, – высказал свою точку зрения представитель объединения предпринимателей.
Также он отметил, что в числе других шагов, которые могли бы облегчить положение бизнеса в стране, могли бы быть приняты такие меры, как каникулы по НДФЛ до конца года, временная отмена налогов на доходы, таких как УСН и ЕНВД.
– На уровне Тюменской области такие решения уже приняты, в этом мы оказались впереди остальных субъектов. В целом разумным было бы решение снизить все «зарплатные» налоги на этот год. Те предложения, которые озвучили предпринимательские объединения на сегодняшний день, позволили бы сохранить систему выплат заработной платы в предпринимательском секторе. Еще один важный пункт – это стимулирование спроса. Но это в большей степени вопрос к экономистам, – отметил Артем Андросов.
Напомним, одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных НКО станет объявленная президентом отмена налоговых выплат (за исключением НДС) и страховых взносов за апрель, май и июнь 2020 года для предприятий пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО. Эта мера усилит введенную ранее отсрочку по выплатам. По данным экспертов, мера затронет около 1,5 млн предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU