2020-05-14T13:07:49+03:00
Общество

В тюменских детсадах увеличили число дежурных групп

Местные жители потихоньку выходят на работу
Вадим Бегун
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В тюменских детсадах увеличили число дежурных групп.В тюменских детсадах увеличили число дежурных групп.Фото: Вадим Бегун
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За последнюю неделю число дежурных групп в детских садах региона увеличилось на 17%. Родители стали чаще водить своих детей в дошкольные учреждения.

По мере снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в регионе увеличивается число дежурных групп в детских садах. Предприятия, а значит, и их сотрудники, постепенно возвращаются к работе. Родители отводят детей в сад, поэтому и растет количество дежурных групп: чтобы малыши могли с комфортом и без риска для здоровья проводить время в саду.

– Сегодня в регионе имеется резерв таких дежурных групп. Как только режим повышенной готовности будет снят, сады готовы вернуться в штатный режим работы, – отметил заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента образования и науки Алексей Райдер.

О работе в регионе детских садов в период самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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