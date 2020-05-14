2020-05-14T12:15:00+03:00
Происшествия

Ребенок пострадал в ДТП с лосем на тюменской трассе

К счастью, травмы оказались легкими
Вадим Бегун
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Ребенок пострадал в ДТП с лосем на тюменской трассе.Ребенок пострадал в ДТП с лосем на тюменской трассе.
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На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск накануне, 13 мая, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь автомобиль «Тойота», в котором находилась семья из четырех человек, столкнулся с лосем.

Как стало известно, японская иномарка сбила дикое животное на 61-м километре трассы. Удар был такой силы, что лобовое стекло машины вылетело на заднее сидение.

– В результате дорожного инцидента пострадали члены семьи – мужчина, женщина и семилетний ребенок. К счастью, травмы оказались легкими, люди отделались ушибами и ссадинами, – сообщили подробности аварии с участием животного в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что находившийся в автомобиле малыш не пострадал. А вот лось аварию не пережил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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